Kunst : Adolf Kuborn öffnet sein Atelier

Wawern/Konz Der Konzer Künstler Adolf Kuborn öffnet anlässlich von Saar-Pedal am 18. und 19. Mai sein Atelier in Wawern in der Weinbergstraße 26. Der ehemalige Dekan des Fachbereichs Gebrauchsgrafik und Fotografie an der Fachhochschule in Trier gibt dabei von 10 bis 18 Uhr Einblicke in sein Schaffen und die Möglichkeit zum Gespräch.

