Die Polizei sucht Zeugen : Brennholzdiebe in der Gemarkung Irsch unterwegs

Brennholzdiebe in der Gemarkung Irsch unterwegs

Unbekannte haben laut Polizei in der Gemarkung Irsch eine größere Menge Brennholz gestohlen, das dort zum Trocknen gelagert war. Der Tatzeitraum liege zwischen, Sonntag, 29. Dezember, 12 Uhr, und Montag, 30. Dezember, 10 Uhr.

Die Polizei vermutet, dass die Diebe das auf einer Wiese, die an dem sogenannten Trierer Weg (Verbindungsweg zwischen Irsch/Saar und Ockfen) liege, zu Ein-Meter-Stücken aufgearbeitete und gestapelte Holz mit einem Fahrzeug abgefahren haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg unter Telefon 06581/91550 oder per E-Mail an pisaarburg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.