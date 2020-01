Stadtranderholung der Caritas : Ferienfreizeit für Kinder aus Konz, Saarburg und Umgebung

Konz/Saarburg Der Caritasverband Trier bietet in den Sommerferien in Konz und Saarburg eine Stadtranderholung für Kinder zwischen sechs und elf Jahren aus Saarburg, Konz und Umgebung an.

Die Freizeit dauert von 6. bis 17. Juli; montags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr gibt es Programm. Die Teilnahme kostet 160 Euro pro Kind, Geschwisterkinder zahlen die Hälfte. Enthalten sind alle Ausflüge inklusive Eintritt, Bastelmaterial, Mahlzeiten und Getränke. Anmeldungen sind ab 20. Januar, 9 Uhr, ausschließlich telefonisch möglich: Saarburg: 06501/80238-06; Konz: 06501/80238-04.