Führung zu beeindruckenden Begräbnisstätten Der jüdische Friedhof in Freudenburg – 400 Jahre alt und von zentraler Bedeutung

Der 400 Jahre alte jüdische Friedhof von Freudenburg liegt etwa 150 Meter entfernt vom alten Ortskern, in einem leicht abfallenden Gelände aus Wiesen, Gärten und Baumstücken im Gewann Öhlbaumsgarten. Angelegt wurde er wohl zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Ihm kommt nicht nur wegen seiner Größe von 3544 Quadratmetern – er ist nach Wittlich der zweitgrößte im Regierungsbezirk Trier – eine zentrale Bedeutung in der Region zu. Auf ihm begruben ab 1694 auch die Juden von Merzig, ab 1711 die von Hilbringen und von der Mitte des 18. Jahrhunderts an die Juden von Kirf, Meurich und Perl ihre Toten.