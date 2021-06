Ortsentwicklung : Warum die Serriger Dorfgestaltung trotz motivierter Helfer warten muss

Die Gestaltung rund um das Widdertshäuschen aus römischer Zeit kann erst nach den Sommerferien in Angriff genommen werden. Foto: Herbert Thormeyer

Serrig Corona bremst derzeit die Serriger Dorfentwicklung aus. Nach den Sommerferien sollen möglichst viele Projekte vollendet werden.

„Corona hat unsere Dorfentwicklungsprojekte zum Erliegen gebracht“, bedauert der Serriger Ortsbürgermeister Karl-Heinz Pinter in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates. Dabei hatte die Dorfgemeinschaft, die sich nach einer Dorfmoderation mit neuen Gruppen viel stärker einbringt als früher, noch so viel vor. Die Teams der Allesnäher, des Freizeittreffs oder der Montagsmacher sind aber weiter motiviert.

Dorfleben in Serrig

Dorfleben in Serrig : Wie Serrig seine Gemeinschaft stärkt

Eine Elterninitiative will im Neubaugebiet Erl II einen Spielplatz bauen, mit Unterstützung der Gemeinde. „Leader-Mittel wurden dafür beantragt und auch von der Serriger Genossenschaft wird Geld kommen“, sagt der Ortschef. Demnächst soll wenigstens mit den Erdarbeiten begonnen werden, immer schön mit Abstand versteht sich.

Pünktlich zum 50. Geburtstag des Wein- und Heimatfestes soll ein „Tor zum Saarwein“ am Südrand des Dorfes als Werbeträger aufgestellt werden. Auch das ist zunächst verschoben.

Nahezu fertig ist allerdings der Heiligenborn am Ende des Serriger Bachtals. Hier packte die Kirchengemeinde mit aller Coronavorsicht an. Eine Blühwiese, die der Jugendclub anlegen will, wird die Südseite des Dorfes verschönern helfen, aber eben auch erst nach den Sommerferien. Zur Pflege der Fläche werden noch Paten gesucht.