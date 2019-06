Stadtentwicklung : St. Laurentius braucht weiterhin Geduld

Saarburg Der Förderverein der Kirche St. Laurentius und die Stadt Saarburg suchen gemeinsam Unterstützer für den Umbau des Kirchenvorplatzes. Vorerst mussten die Bauarbeiten aber gestoppt werden.

Der im November 2018 gegründete gemeinnützige Förderverein Kirche St. Laurentius möchte mit dem Geld einen attraktiven Kirchenvorplatz finanzieren (der TV berichtete). Der Platz soll für Veranstaltungen wie dem städtischen Weihnachtsmarkt, aber auch für Feste der Kirchengemeinde genutzt werden und einen neuen Blick auf die Kirche ermöglichen. Bürgermeister Dixius ist selbst Mitglied im Verein. Er sagt: „Es ist ein Projekt für alle, die in Saarburg wohnen oder die Stadt besuchen. Es wird städtebaulich ein großer Gewinn sein und die Stadtentwicklung weiter voranbringen.“ Es sei für eine touristisch ausgerichtete Stadt wichtig, die Verschönerung eines Platzes, an dem so viele Menschen vorbeigehen, zu unterstützen.