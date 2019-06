Charity : Benefizturnier in Ensch: Golfer spenden rund 100 000 Euro für guten Zweck

Ensch/Trier Aktive des Golf Clubs Trier spielen in Ensch mit prominenten Gästen wie Heiner Brand, Bernd Hölzenbein und Anke Huber.

Selbst leidenschaftlichsten Sportlern geht es weniger um Punkte beim Turnier „TMS & Friends Eagles Charity Golf Cup“ (Info). Wie alle Teilnehmer, darunter Prominente auch aus Politik und Medien, spielen sie für den guten Zweck. Und das nun zum achten Mal auf dem 18-Loch-Golfplatz in Ensch-Birkenau, wohin der 1977 gegründete und an die 1000 Mitglieder zählende Golf Club Trier einlud.

Ex-Skirennläuferin Michaela Gerg, eine der zwölf teilnehmenden Eagles, trat zum dritten Mal an: „Weil da so viele bodenständige Menschen bei sind.“ Und auch etliche „mit großem Herz“ wie Matthias Weyer vom Organisations-Team. Es sei doch schön, sein Hobby für etwas Gutes einzusetzen, kommentierte Anke Huber, Ex-Tennisprofi und Vorstandsmitglied des Eagles Charity Golf Clubs. Es sei toll zu sehen, wie viele mitmachten. „Ich bin stolz, dabei zu sein“, betonte Huber, die mit dem Trierer Golf-Club-Präsident Thomas Schmidt in einer Gruppe spielte. Auch Fußballerin Silke Rottenberg war mit Spaß dabei in ihrer Gruppe. „An so einem schönen Tag für einen guten Zweck Golf zu spielen“, sei doch perfekt.