Natur & Umwelt : Gusenburger schaffen Ersatz für beliebten Kirschbaum

Gusenburg (red) „Wir pflanzen einen Baum für dich“ lautet das Motto der Baumpflanzaktion der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL), die der Landesverband Saar-Mosel seit einigen Jahren durchführt.

Jedes Jahr wird ein Baum ausgelobt und an einem besonderen Ort als Baumlandmarke gepflanzt.

Anlass für die Teilnahme der Ortsgemeinde Gusenburg an dieser Aktion war der Verlust eines markanten Kirschbaumes gegenüber der Großmann-Kapelle. Aus Sicherheitsgründen musste man diesen unglücklicherweise fällen lassen. Um eine angemessene Nachpflanzung zu gewährleisten, hat sich Gusenburg mit einer Bewerbung an der diesjährigen DGGL-Baumpflanzausschreibung beteiligt und konnte mit ihrem Standort an der Kapelle, mit Panoramablick auf Gusenburg, die Jury überzeugen.