Freudenburg : Jugendfeuerwehren messen ihre Kräfte

Freudenburg Viele Nachwuchs-Brandbekämpfer aus der VG Saarburg-Kell trafen sich zu einem Pokalwettbewerb in Freudenburg. Anlass war ein besonderes Fest.

Die Bambini- und Jugendfeuerwehren Freudenburg veranstalteten ein gemeinsames Fest zum fünfjährigen Bestehen der Bambinis, die 2014 als erste Bambini-Feuerwehr der Verbandsgemeinde gegründet wurde. Zu diesem Anlass stand auch ein Verbandsgemeindewettkampf der VG Saarburg-Kell für die Jugendfeuerwehren auf dem Programm. Es ging um den Pokal des Verbandsbürgermeisters, den es in einem Wettkampf zu gewinnen gab. Die Jugendfeuerwehren aus Ayl, Freudenburg, Greimerath, Hentern, Irsch, Mandern, Kell am See, Saarburg, Schillingen, Schoden, Taben-Rodt und Zerf mussten an sechs Stationen ihr erlerntes Wissen in Theorie und Praxis unter Beweis stellen.