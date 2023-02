Polizei : Körperverletzung in Wincheringen

Saarburg/Wincheringen Ansonsten sei es rund um Karnevalsveranstaltungen relativ ruhig gewesen, meldet die Polizei in Saarburg.

Rund um die Karnevalsveranstaltungen an diesem Wochenende in den Verbandsgemeinden Saarburg-Kell und Konz war es überwiegend ruhig. So lautet die Auskunft der Polizei in Saarburg am Sonntagnachmittag. Lediglich in Wincheringen sei es am späten Samstagnachmittag im Rahmen einer Veranstaltung zu einer Körperverletzung gekommen. Laut Polizei war dies das Ergebnis einer Einzelauseinandersetzung. Zum Schweregrad der Verletzung konnte sie keine Angaben machen.