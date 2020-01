Leukämie : Mann aus Ayl hat Blutkrebs und sucht Spender - Typisierungsaktion am 26. Januar

Rudolf Ayl hat Leukämie und sucht nach passendem Spender. Foto: Rudolf Ayl/Stefan-Morsch-Stiftung

Ayl Zu einer Typisierung als Stammzellspender bei der Stefan-Morsch-Stiftung wird in Ayl am 26. Januar eingeladen. Dort wird ein Spender für den 55-jährigen Rudolf Ayl gesucht. Wer helfen will, kann sich von 13 bis 17 Uhr im dortigen Bürgerhaus typisieren lassen.

Im Winzerdorf Ayl (Kreis Trier-Saarburg) kennt man sich, man feiert gemeinsam und wenn jemand Hilfe braucht, bekommt er sie – so wie der 55-jährige Rudolf Ayl, der an Leukämie erkrankt ist und dringend eine Stammzelltransplantation von einem genetisch passenden Spender braucht. Vereine, Freunde und Bekannte organisieren jetzt einen Typisierungsaufruf. Am Sonntag, 26. Januar, 13 bis 17 Uhr, kann jeder ins Bürgerhaus Ayl, Trierstraße 12, kommen, der Rudolf Ayl und anderen Patienten helfen möchte.

Alles begann vor rund einem Jahr, während des Faschingsumzugs in Saarburg. Plötzlich wurde Rudolf Ayl bewusstlos. Während andere närrisch feiern, bekommt der 55-jährige Vater eines erwachsenen Sohnes die Albtraum-Diagnose Leukämie. An die Stelle von Radtouren und Schwimmen treten Krankenhausaufenthalte, Chemotherapie und starke Nebenwirkungen. Doch trotz Chemo kommt die Krankheit zurück. Die Transplantation gesunder Blutstammzellen von einem passenden Spender ist jetzt Rudolf Ayls einzige Chance. Die bekommt er aber nur, wenn in Stammzellspenderdateien weltweit ein Mensch gefunden wird, der die gleichen genetischen Gewebemerkmale hat wie Rudolf Ayl.

INfo Warum gibt es ein Höchstalter für Neuregistrierungen bei der Stefan-Morsch-Stiftung? Prinzipiell kann sich jeder gesunde Erwachsene zwischen 18 und 60 Jahren registrieren lassen. Das Höchstalter für eine kostenlose Neuaufnahme hat die Stefan-Morsch-Stiftung auf 40 Jahre festgelegt. Denn die Transplanteure wissen, dass sich mit zunehmendem Alter die Zellteilung verlangsamt und die Beschwerden bei den potenziellen Spendern zunehmen. Deshalb bittet die Stefan-Morsch-Stiftung Spender, die älter als 40 Jahre sind, einen Beitrag für die Typisierungskosten zu leisten. Denn als gemeinnützige Organisation werden die Registrierungen aus Spendengeldern finanziert. Die Stefan-Morsch-Stiftung mit Sitz in Birkenfeld ist die erste Stammzellspenderdatei Deutschlands. Unter dem Leitmotiv “Hoffen – Helfen – Heilen“ bietet die gemeinnützige Stiftung seit 1986 Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke. Neben der Beratung und Begleitung von Patienten wirbt die Stiftung dafür, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen. So werden täglich Stammzell- oder Knochenmarkspender aus der stiftungseigenen Spenderdatei von mehr als 450 000 potentiellen Lebensrettern weltweit vermittelt. Die Stiftung ist Mitglied der Stiftung Knochenmark- und Stammzellspende Deutschland (SKD).

Die Stefan-Morsch-Stiftung ist eine solche Datei, die an das weltweit existierende Hilfs-Netzwerk angeschlossen ist. Die erste Stammzellspenderdatei Deutschlands bietet seit 1986 Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke und ruft immer wieder dazu auf, sich als Stammzell­spender registrieren zu lassen. In Ayl genügt dazu eine Speichelprobe.

Wilfried Hoffmann organisiert den Aufruf vor Ort. Unterstützt wird er von Ortsbürgermeister Siegfried Büdinger, Vereinen, Freunden und Bekannten. „Es kann jederzeit jeden treffen. Ich hoffe, dass ganz viele junge Menschen kommen, um sich zu registrieren. Mit jedem neu registrierten Spender wächst die Chance, das Leben von Rudolf Ayl und anderer Leukämiepatienten zu retten!“, sagt Hoffmann. Man kann sich ab 16 bis 40 Jahre kostenlos registrieren. Bei Vorerkrankungen kann man sich auf der Homepage (www.stefan-morsch-stiftung) oder unter 0800 – 76 67 724 (gebührenfrei) informieren, ob man trotzdem Stammzellspender werden kann.