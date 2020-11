Medien : Klangspuren im Nationalpark-Radio

Neuhütten Die „Klangspuren“ mit Stefan Backes stehen in der Sendung von www.nationalpark-radio.de am Freitag, 20. November, ab 21 Uhr auf dem Programm. „Klangspuren“ sind der persönliche musikalische Jahresrückblick von Klangdetektiv Backes.

Er spielt die Lieder, die sich im Laufe der vergangenen zwölf Monate am stärksten bei ihm eingeprägt haben oder die im Zusammenhang mit für ihn bedeutsamen Ereignissen stehen. Da hat sich auch 2020 wieder Hörenswertes angesammelt, was von den gängigen Radiosendern kaum gespielt wird – Musik aus Italien, England, Irland, Luxemburg, den USA und Deutschland. Zum Abschluss der letzten Ausgabe des Jahres gibt es ein Special zum irischen Singer/Songwriter Kieran Halpin, der nach über 40-jähriger Musikerlaufbahn Anfang Oktober im Alter von 65 Jahren gestorben ist. Er hinterlässt ein beachtliches musikalisches Werk. Am Freitag, ist das Programm im Livestream zu hören und kurze Zeit später in der Mediathek.