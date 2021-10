Handel : Saarburger Goldener Oktober lockt mit Markt, Musik und Kulinarik

Das erste Gruppenbild seit Jahren ohne Stefan Müller: Unverzagt präsentieren die Kaufleute den Aktionstag, von links Josef Reinert, Christoph Krebs, Christof Kramp und Marc Thiel. Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg Der „Goldene Oktober“ am kommenden Sonntag lockt mit den offenen Läden und dem Markt in der Regel Tausende Menschen in die Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Tenbrock

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, aber einer fehlt: Der allzeit rührige Inhaber des Modehauses Müller-Hamann, Stefan Müller, ist vor gut zwei Wochen plötzlich und unerwartet verstorben. Doch seine Kollegen vom Saarburger Gewerbeverband (SGV) machen unverdrossen weiter. „Das wäre in seinem Sinne gewesen“, da sind sie sich sicher. Zumal auch der Fortbestand seines Lebenswerkes langfristig gesichert zu sein scheint. Seit dem vergangenen Montag ist das Geschäft wieder geöffnet, bis auf Weiteres unter der Ägide der langjährigen Mitarbeiterinnen.

Der Goldene Oktober in Saarburg setzt auf kompetente Beratung und Verlosung

Lesen Sie auch Nachruf zum Tod von Stefan Müller-Hamann : Ein Saarburger Original hat die Bühne für immer verlassen

Info Zeiten von Markt und Geschäften Die Öffnungszeiten am Goldenen Oktober am kommenden Sonntag: - Markt am Ländchen: 11 bis 18 Uhr, Kostenbeitrag pro Person zwei Euro, Kinder bis 14 Jahre frei - Geschäfte: 13 bis18 Uhr Kostenfreie Parkplätze rund um die Innenstadt stehen ausreichend zur Verfügung.

So steht auch für sie am kommenden Sonntag der traditionelle „Goldene Oktober“ auf dem Programm. Dann wird die Einkaufsmeile Graf-Siegfried-Straße zwischen den Kreiseln für den Autoverkehr gesperrt, um ein entspanntes Flanieren zu ermöglichen. Die inhabergeführten Fachgeschäfte locken mit herbstlichen und winterlichen Angeboten. Jeder Kunde bekommt einen Apfel mit einer Losnummer geschenkt, es winken Sofortgewinne im Wert von insgesamt 3000 Euro. „Wir wollen zeigen: Hallo, hier sind wir“, sagt Christoph Krebs vom SGV und weist nochmal auf den Vorteil der Beratung und das Einkaufserlebnis hin, die das Internet eben nicht bieten könne. Sonniges Wetter ist vorhergesagt und die Corona-Lage relativ entspannt, trotzdem gelten natürlich die Hygienevorschriften wie die Maskenpflicht im Geschäft weiterhin.

Der traditionelle Markt gehört zum Goldenen Oktober in Saarburg dazu

Die Hauptattraktion des Tages ist aber wohl der Bauern-, Kunst- und Handwerkermarkt auf dem sogenannten Ländchen zu Füßen der Altstadt an der Saar. Organisator Christoph Kramp von der Agentur Station K verspricht 20 Stände mit Kunsthandwerk und Kulinarisches von Federweißem mit Flammkuchen bis zu Currywurst mit Pommes. Eine Live-Band wird ab 15 Uhr für Stimmung sorgen. Auf dem Ländchen gilt die 3G-Regel, also wird am Eingang kontrolliert, ob die Besucher geimpft, genesen oder getestet sind.