Kommunalpolitik : Kummerkästen, Katzen und kein Netz

SCHÖMERICH Auf den neuen Schömericher Ortsbürgermeister Frank Giermann und den neu gewählten Rat des 125-Einwohner-Dorfes warten einige Aufgaben.

(doth) Es gibt kein Dorf, wo keine Probleme zu lösen wären. So auch in Schömerich, wo der neue Ortsbürgermeister, Frank Giermann, in der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Ortsgemeinderates in sein Amt eingeführt wurde. Sein Vorgänger, Michael Lauer, gab das Amt nach 15 Jahren auf.

Der neue Ortsbürgermeister Frank Giermann ist 41 Jahre alt und gelernter Tischler. Der gebürtige Berliner lebt seit elf Jahren in Schömerich und will sich neben wilden Katzen, den Kummerkästen und dem fehlenden Handy-Netz auch um bröselnde Bänke an Feldwegen kümmern. „Ich will mir so schnell es geht ein eigenes Bild vom Ort machen und selbst sehen, was gemacht werden muss“, sagt er im TV-Gespräch. Bei der Verwaltung in Saarburg will er sich informieren, wie die Abläufe in einem großen Rathaus in Bezug auf die kleinen Dörfer funktionieren.