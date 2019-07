Gesundheit : Kreativ, bunt, praktisch – Mehr Licht als Schatten

Das Projekt-Team der Kinder- und Jugendpsychiatrie vor der längsten Galerie in Trier: Anna-Lena Schönhofen, Paula May, Dr. Günther Stratmann, Ralph Klein und Wolfgang Zähringer (von links). Kinder und Jugendliche haben die Bauwand zur Baustelle ihres Erweiterungsbaus im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen individuell gestaltet (siehe auch Foto unten). Foto: Kristina Kattler/Mutterhaus der Borromäerinnen/Kristina Kattler

Trier Die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Trierer Klinikum Mutterhaus bietet kreative Ferienangebote für ihre jungen Patienten.

Kunst am Werk Knapp eine Woche lang hatten 25 Kinder und Jugendliche eine große Herausforderung zu meistern: Der lange und unansehnliche Bauzaun zur Baustelle für die neuen Gebäude der Kinder- und Jugendpsychiatrie sollte schön gestaltet werden. Er bildet die Wand des Innenhofs, in dem sich die jungen Patienten oft und gerne aufhalten. Schon in den vergangenen Jahren wurde der Hof zum Atelier „Kunst am Werk“, jetzt ist er die längste Galerie in Trier – bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus in zwei Jahren.