Kirche : Spenden für Krankenhäuser

Hermeskeil Der aus Nigeria stammende Priester Ohajuobodo Oko verbringt derzeit ein Sabbatjahr in der Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil und unterstützt dort das Seelsorge-Team.

Er bittet die Katholiken im Hochwald darum, sich an Spenden für den Aufbau von Gesundheitszentren in seinem Heimatbistum zu beteiligen. Spendenboxen stehen am Sonntag, 22. März, 10.45 Uhr nach der Eucharistiefeier in Gusenburg bereit, die vom Chor Ton in Ton (Leitung Rafael Klar) mitgestaltet wird.