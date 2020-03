Markt : Kreatives in Wiltingen

Wiltingen Zum ersten Mal findet in diesem Jahr ein Kreativmarkt in Wiltingen statt: „Der frühe Vogel – Kreativmarkt“. Los geht es am Sonntag, 15. März, ab 11 Uhr auf dem Gelände der Moselland Winzergenossenschaft.



