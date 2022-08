Konzert : Ulla Meinecke tritt in der Kulturgießerei auf

Foto: Anke Emmerling (ae)

Saarburg Ulla Meinecke spielt am Freitag, 19. August, 20 Uhr, in der Kulturgießerei in Saarburg. Sie gilt als die Grand Dame der poetischen deutschen Popmusik. In Saarburg gastiert die Ulla Meinecke Band gemeinsam mit den Multi-Instrumentalisten Ingo York und Reinmar Henschke.

Das Programm heißt „Ulla Meinecke Band – Das Konzert 2014“ und vereint Klassiker wie „Feuer unterm Eis“, „Die Tänzerin“, „50 Tips ihn zu verlassen“ mit neuen, noch nicht veröffentlichen Liedern. Seit über 30 Jahren ist die Wahlberlinerin aus Usingen eine feste Größe in der deutschen Musik- und Kulturlandschaft. Ihre samtige Stimme, ihre poetische Sprache, nicht zuletzt ihre nachdenklich-ironische Sicht auf die alltäglichen Dinge begründen ihren Ruf als Sängerin, Dichterin und Autorin. Sie ist leidenschaftlich, charmant, schlagfertig, Immer hautnah am Publikum. Kurz: Sie ist aufregend anders.