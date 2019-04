Es ist ein weiter Weg von der Nachkriegszeit, als weitschauende Politiker die Einigung Europas vorantrieben, bis zur aktuellen Diskussion um Brexit und Regierungsgegner der Europäischen Union in Ungarn und Polen und Italien. red

Für unsere (Groß)Mütter und –Väter war ein Europa ohne Grenzen ein Friedens- und Versöhnungsprojekt. Für junge Menschen ist dieses Europa eine Selbstverständlichkeit. Für Nationalisten eine Zumutung. Welches Bild haben die Menschen, wenn sie an Europa denken? Der „Politische Salon Konz – Frischer Wind für Europa“ will mit Bürgern am Sonntag, 28. April, 11 Uhr, im Konzer Bürgersaal in der Wiltinger Straße 10-12, darüber ins Gespräch kommen. Unterstützt wird die Veranstaltung durch die Aktion „Demokratie Leben!“