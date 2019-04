später lesen Vereine Im Hochwald wird angewandert Teilen

Der Verein Erholungsgebiet Hochwald, eine Gruppierung in den drei Verbandsgemeinden Hermeskeil, Ruwer und Saarburg-Kell, lädt alle Wanderfreunde zur Anwanderung am Samstag, 27. April, um 9.30 am Bürgerhaus in Geisfeld ein.