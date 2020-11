Ortskernsanierung : Wiltingen, das Dorf der Villen

Dieses denkmalgeschützte Haus in der Dehenstraße ist ein Schmuckstück im historischen Ortskern von Wiltingen. Foto: Herbert Thormeyer

Wiltingen Der historisch wertvolle Ortskern soll erstmals mit einem Bebauungsplan in seinem Charme geschützt werden.

Eines ist für Planerin Rosa Vollmuth klar: „Der Ortskern von Wiltingen ist historisch sehr wertvoll und sollte langfristig erneuert werden.“ Die Fassaden- und Dachsanierung lässt sich die Landesregierung auch etwas kosten (siehe Info). Was die Bauingenieurin bei ihrer Bestandsaufnahme festgestellt hat, lässt ihr Herz höher schlagen: „Hier gibt es 195 ortsbildprägende Haupt- und Nebengebäude, die vor 1950 errichtet wurden.“ Das sei ein hoher kultureller Wert, sagt sie bei einem Ortstermin mit dem TV.

„Gebaut wurde früher wo gerade Platz war, auch in zweiter Reihe im Hof“, sagt Ortsbürgermeister Christoph Schmitz. Wohn- und Winzerhäuser wechselten sich mit Werkstätten von Handwerkern ab. Dieses gewachsene Ortsbild, das eine Tradition widerspiegelt, wollen er und der Ortsgemeinderat unbedingt erhalten.

Wie in vielen Dörfern gibt es in Wiltingen bei den Bürgern einen Generationswechsel. „Die jungen Leute wollen schön bauen, ohne den Charme des Dorfes zu stören“, erklärt die Planerin. Aber nur ein Bebauungsplan kann Größe, Form und Baumaterialien festlegen.

Was hat nun ein Hausbesitzer davon, wenn die Bebauung im Ort reglementiert wird? Aus Erfahrung in anderen Dörfern weiß Rosa Vollmuth: „In der Regel steigt der Wert der Grundstücke und Gebäude.“ Auch das Interesse an Mietwohnungen steige.