später lesen Schwertransport Vollsperrung und Halteverbot in Konzer Zentrum Teilen

Twittern

Teilen



Die Bahn erneuert zurzeit den Fußgängertunnel in der Konzer Konstantinstraße. Weil in den kommenden Tagen mehrere Schwertransporte an der Baustelle erwartet werden, müssen sich die Anwohner in der Konzer Innnenstadt auf eine Vollsperrung einstellen.

Christian Kremer Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden. zum Autorenprofil schließen