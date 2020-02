Eis-Show : Magische Märchenwelt auf Eis in der Europahalle Trier

Trier Der „Russian Circus on Ice“ präsentiert die Show „Schneekönigin on Ice“ nach dem berühmten Märchen „Die Schneekönigin“ von Hans Christian Andersen in der Arena in Trier.

(red) Vor langer Zeit erschuf der Teufel einen verzauberten Spiegel. Dieser Spiegel ließ alles Schöne hässlich und alles Böse schön wirken. Eines Tages zersprang der Spiegel in viele tausend Splitter, die sich über die ganze Welt verteilten. Traf ein Splitter ins Auge, so wurde man selbst verzaubert und sah fortan alles verkehrt – aus gut wurde böse und aus böse wurde gut. Traf einem ein Splitter gar ins Herz, so wurde es ganz entsetzlich – das Herz wurde zu einem Eisklumpen. Am Donnerstag, 27. Februar, 18.30 Uhr, ist das Zirkus-Märchen „Schneekönigin on Ice“ in der Europahalle Trier (nicht wie irrtümlich angekündigt in der Arena Trier)zu Gast. Die Produktion des „Russian Circus on Ice“ führt den Zuschauer in das Zauberreich, wo das Gute und das Schöne herrschen und wo alle Träume in Erfüllung gehen können. Die Karten sind ab 39,99 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996 erhältlich.