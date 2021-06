Kirchliche Rolle rückwärts :

Trier Hat ein demnächst wegen Missbrauchsvorwürfen vor einem Kirchengericht stehender Ruhestandspriester selbst als Richter an Missbrauchsverfahren teilgenommen? Um eine Antwort auf diese Frage ist zwischen dem Bistum Trier und der Opfervereinigung Missbit ein heftiger Streit entbrannt.

Nachdem eine Sprecherin von Bischof Stephan Ackermann vergangene Woche entsprechende Vorwürfe als falsch zurückgewiesen hatte, folgte nun eine zumindest holprige Rolle rückwärts. Man müsse die Antwort „nach erneuter Prüfung der Akten leider ein Stück weit korrigieren“, sagte Sprecherin Judith Rupp unserer Zeitung. Demnach sei bei einer Untersuchung, an der der Ruhestandsgeistliche beteiligt war, doch auch über den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs gesprochen worden. Mit dem Ergebnis, so Rupp, „dass keine Hinweise für sexualisierte Gewalt festgestellt werden konnten“.

Hintergrund des Zoffs ist der Fall Karin Weißenfels, der vor einigen Monaten bundesweit Schlagzeilen machte. Die (in Wirklichkeit anders heißende) Mitarbeiterin des Bistums war einst von einem Pfarrer sexuell missbraucht und später zur Abtreibung gedrängt worden. Weißenfels gehorchte schließlich und leidet seit vielen Jahren an den Folgen. Dem Bistum und mehreren Bischöfen wirft sie jahrelange Versäumnisse vor.

Weißenfels sagte unserer Zeitung, dass ihre damalige Befragung sogar im Büro des jetzt mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierten Priesters gewesen sei. Es könne doch nicht sei, dass die Verantwortlichen im Trierer Generalvikariat die Wahrheit so drehten wie sie wollten. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch die Opfervereinigung Missbit. „Ist es Unvermögen oder Absicht, dass die Öffentlichkeit so in die Irre geführt wird?“, fragt Missbit-Sprecher Hermann Schell.