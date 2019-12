Geschichte : 120 Jahre Brückenbau in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Die Einweihung wurde in Traben-Trarbach mit Fackelzug und Fest gefeiert. Die Bauzeit betrug 600 Tage.

„Möge die Brücke die Jahrtausende überdauern.“ So steht es in der Urkunde, die am 10. August 1898 in den Grundstein des Trarbacher Strompfeilers eingefügt wurde.

Durch das schmiedeeiserne Tor auf der Trabener Seite gingen an diesem 20. Dezember 1899 die Honoratioren über die neue Brücke, angeführt vom Bürgermeister Fritz van Meenen. Im Brückentor auf der Trarbacher Seite, das von Anfang an auch eine Schenke beherbergte, trafen sich dann die ausgewählten Festgäste, während alle anderen auf und an der Brücke feierten. Der Eröffnungstag wurde mit einem Fackelzug und einem Fest in den Trarbacher und Trabener Gaststätten beendet. Der Chronist der Trarbach-Trabener Zeitung schreibt dazu: „Wenn mir einer von den sieben Weltwundern erzählen will, so soll er auch den Brückenturm in Trarbach dazu nennen, den einen zweiten gibt es auf der Welt nicht mehr.“