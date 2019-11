Informationen : Abfall-Fibel kommt am 30. November

Bernkastel-Wittlich Die Verteilung der Abfall-Fibel 2020 im Kreis Bernkastel-Wittlich erfolgt am Samstag, 30. November, an alle Haushalte und Firmen.

Die Zustellung der knapp 300 000 Fibeln erfolgt als Beilage in DIE WOCH. Im Volksfreund ist die Abfall-Fibel bereits am Donnerstag, 28. November, als Beilage zu finden. Wer keine Abfall-Fibel erhalten hat, kann dies ab Montag, 2. Dezember, am Service-Telefon (0651/9491414) reklamieren und erhält die Fibel per Post.