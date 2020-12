Landmarke : Institution mit Viez, Schnittchen und Limo

Plein Wanderer und Wittlicher kennen und schätzen die Alte Pleiner Mühle, die 1650 erstmals erwähnt ist und in der bis 1939 Getreide gemahlen wurde.

Zwischen Wittlich und Plein liegt die Alte Pleiner Mühle idyllisch direkt an der Lieser. Zu Fuß erreicht man sie in einer Dreiviertelstunde von der Kreisstadt aus. Gebaut wurde sie als Gemeindemühle von Plein. Oberhalb befindet sich ein Wehr, von dem aus das Wasser der Lieser in den Mühlengraben geleitet wurde und das Mühlrad in Bewegung setzte. Ein Stück weiter unten gab es ein weiteres Mühlrad, das eine kleine Ölmühle antrieb. Die Familie Reis hat die Mühle viele Jahrzehnte betrieben. Sie ist mit dem Pferdefuhrwerk über Land gefahren und hat das gemahlene Getreide ausgeliefert.