Energie : Mehr Solarkraft für die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues/Wittlich Auch die Sonne spielt eine Rolle bei den erneuerbaren Energien im Landkreis. In der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues soll möglicherweise die Solarenergie ausgebaut werden.

Dabei könnte in Zukunft auch die aus Sonnenlicht erzeugte Elektrizität eine größere Rolle spielen - zumindest in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates deutlich. Dort wird derzeit der Flächennutzungsplan neu aufgestellt. In dem komplexen Verfahren wird die gesamte Fläche der Verbandsgemeinde in Hinsicht auf unterschiedliche Nutzungszwecke untersucht. Das damit beauftragte Planungsbüro BGHplan aus Trier stellte in der Sitzung die potenziellen Nutzungsflächen für Photovoltaik vor (der TV berichtete).