Kultur : Künstlerische Augenblicke 

Wittlich Beim vierten ökumenischen Aschermittwoch in der Autobahnkirche St. Paul wurde die Ausstellung des Malers Peter Böhnisch aus Berlin eröffnet.

„Das ist in der Form mit ökumenischem Gottesdienst samt Aschenkreuz, Ausstellungseröffnung und musikalischer Umrahmung in der Region einmalig“, sagt Wolfram Viertelhaus, Vorsitzender des Fördervereins Autobahnkirche St. Paul. Peter Böhnisch, Jahrgang 1977 aus Berlin, formulierte seine Gedanken so: „Musik passiert im Augenblick und geht direkt ins Herz“, und band so seine Kollegen in das Gesamtkonzept des Abends ein. Seine eigenen Werke entstanden mit einer selbst entwickelten Sandtechnik. Sie versuchen, in Gesichtern dem Augenblick Ausdruck zu verleihen. In einem seiner Bilder hat er beispielsweise versucht, mit einer Linie etwas Wesentliches einzufangen, in einem anderen hat sich ein Käfer in einem Auge eingenistet. Nachher sah es aus, als sei es eine Träne. Die Natur, die Auseinandersetzung mit dem eigenen „Ich“, dem Tod und der Unbegreiflichkeit des Universums inspirieren ihn in seiner Kunst. „Das Staunen in der Natur, der Moment, in dem man nur schaut, versuche ich in meinen Bildern auszudrücken“, erklärte Peter Böhnisch. Seine persönliche Sicht auf seine Kunst schloss er mit einem Gedicht von Rainer Maria Rilke das den Titel „Du musst das Leben nicht verstehen“ trägt.