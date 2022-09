Leserbrief : Auch Kultur gehört dazu

St. Paul

Dem Artikel ist in vielerlei Hinsicht zuzustimmen. Doch der Begriff „Service“ wird zu eng gefasst. Immerhin gibt es im Quartier eine große Senioren-Residenz, die mancherlei Dienste anbietet. Seit einiger Zeit ist das „Alte Missionshaus“ als Restaurant wieder geöffnet – in wie vielen Orten gibt es keine Gaststätte mehr, aber hier. Zum „Service“ gehört nach meinem Verständnis auch das Kulturangebot. Der „Förderverein Autobahnkirche St. Paul Wittlich“ hat schon lange die Kirche St. Paul zu einer „Kulturkirche“ entwickelt. Hier wird zu einem breiten Kulturangebot auch für kirchlich nicht orientierte Bewohner eingeladen: Konzerte, Vorträge, Lesungen, Kunstausstellungen und lange Zeit „Kino in der Kirche“. Das zählt auch zum „Service“ - genauso wie die Gottesdienste. Näheres auf der Homepage: www.autobahnkirche-stpaul.de.