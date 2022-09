Leserbrief : Multitalent Zitrone – dennoch ist Vorsicht geboten

Ernährung

Die saure gelbe Frucht ist ein Multitalent. Das wussten bereits die Seefahrer vor Hunderten Jahren. Heutzutage allerdings, mit der regelrechten Flut an Nahrungsmitteln jedweder Art, ist Vorsicht geboten! Wer auf die Zitrone schwört, tut gut daran zu bedenken, dass unsere Stoffwechselorgane wohl kaum grenzenlos belastbar sind. Auch nicht mit gesunden Nahrungsstoffen.

Allein die Bestandteile der Zitrone, insbesondere ihre Fruchtsäure Zitronensäure (Genusssäure), finden längst auch in synthetischer Form in unterschiedlichster Art und Weise Verarbeitung in „ungezählten“ Nahrungsmitteln wie auch sonstigen Produkten des Alltags.