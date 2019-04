später lesen Kunst Bildhauerin stellt Exponate aus Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Bildhauerin Maria Hill eröffnet am Donnerstag, 18. April, ab 19 Uhr in ihrer Galerie in der Kur-Trierer-Straße 19 in Burg an der Mosel die Ausstellung „Das kleine Format“. Zu sehen sind aktuelle Arbeiten in Alabaster, Bronze und Collage.