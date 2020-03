Soziales : Spender können Leben retten

Wittlich-Wengerohr/Piesport (red) Die Stefan-Morsch-Stiftung und der DRK-Blutspendedienst suchen im März Lebensretter im Kreis Bernkastel-Wittlich. Am Donnerstag, 12. März, von 17 bis 20 Uhr haben Spender in Wittlich-Wengerohr im Bürgerhaus, und am Dienstag, 17. März, von 17 bis 20.30 Uhr, in Piesport in der Moseltalhalle, Gelegenheit zur Blutspende und zur Registrierung als Stammzellspender.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als Stammzellspender kann sich jeder gesunde Erwachsene ab 18 bis 40 Jahre registrieren lassen. Neuspender bei der Blutspende dürfen nicht älter als 68 Jahre sein. Für alle, die mehr über die Blutspendetermine mit Typisierungsaktion in Wohnortnähe wissen wollen, hat der DRK-Blutspendedienst eine kostenlose Hotline geschaltet: Unter 0800/1194911 werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr Fragen beantwortet.