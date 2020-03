Unterhaltung : Offener Kanal zeigt Wetterrückblick

Wittlich (red) Der offene Kanal Wittlich zeigt am Dienstag, 10. März, ab 19.30 Uhr einen Wetterrückblick des Winters 2019/2020. Hubertus Schulze-Neuhoff erklärt die Wettergeschehnisse vergangener Zeit. Eine heiter-ironische Lesung mit dem Autor Dominik Heintzen und Anette Heintzen aus der „Fifties-Bar“ im Zeitreise-Museum in Trarbach ist ab 19.40 Uhr zu sehen.

Ab 20.23 Uhr ist Zed Mitchell mit dem Song The Train Has Gone aus dem Album „WOW“ zu hören.