Herzlich willkommen! : Spaß für Eltern und Kinder: Stiftungen schenken Familien mit Neugeborenen in den kommenden Jahren Tausende Bücher

Startschuss in Wittlich für ein neues Projekt: Eltern Neugeborener sollen in den drei Geburtskliniken der Region Trier in den kommenden zwei Jahren insgesamt 10.000 Buchgeschenke bekommen. Unser Foto zeigt neben den frisch gebackenen Eltern Laura Peters und Achim Gitzen mit Sohn Nils-Theo (Mitte) von links: Lena Weiler und Anja Panzer von der Gynäkologie-Wochenstation des Verbundkrankenhauses Wittlich, Pflegedirektorin Irene Baranowsky vom Verbundkrankenhaus Wittlich, Andrea Graca dos Santos, Chefärztin der der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Wittlicher Krankenhaus, Sabine Uehlein, Geschäftsführerin Programme der Stiftung Lesen, und Ivan Racic, Geschäftsführer der Nikolaus-Koch-Stiftung. Foto: Petra Willems Foto: TV/Petra Willems

Wittlich/Bitburg/Trier ​ Tausende Bücher für Eltern: In den kommenden zwei Jahren bekommen Familien mit Neugeborenen insgesamt 10.000 Buchgeschenke - ein Projekt der Nikolaus-Koch-Stiftung und der Stiftung Lesen. Überreicht werden sie ihnen in den Geburtsklinken in Trier, Wittlich und Bitburg.

Gerade zwei Tage ist der kleine Nils-Theo alt, da bekommen er und seine Eltern Laura und Achim ein Buch geschenkt. Denn im Wittlicher Verbundkrankenhaus ist der Startschuss für ein neues Projekt gefallen, das Eltern und Kindern die Begeisterung fürs Lesen vermitteln soll.

Das ist das Ziel des Kooperation-Projekts „Vorlesespaß von Anfang an“, das von der Stiftung Lesen und der Nikolaus-Koch-Stiftung initiiert wurde. So sollen „intensive Augenblicke unterstützt werden, die die Bindung von Eltern und Kind stärken“. Denn Bilderbücher, frühes Vorlesen und Erzählen unterstützten Kinder in ihrer ganzheitlichen Entwicklung.

Aber nicht nur Familien, deren Kinder in Wittlich auf die Welt kommen, bekommen dank des Projekts ein Buchgeschenk zur Geburt: An den drei Geburtsklinken der Region in Trier, Wittlich und Bitburg sollen in den kommenden zwei Jahren insgesamt 10.000 Buchgeschenke an Familien mit neugeborenen Kindern überreicht werden.

Buchgeschenke sollen Eltern zum Vorlesen animieren

Mit den kostenlosen Büchern können Eltern möglichst früh erste Impulse zur Sprach- und Leseförderung ihrer Kinder bekommen. Das Projekt zielt darauf ab, die für die ganzheitliche Entwicklung der Kinder wichtige gemeinsame Vorlesezeit von Anfang an fest im Familienalltag zu etablieren. Die Buchgeschenke sollen dazu beitragen, Eltern zum Vorlesen zu motivieren.

Der Kooperationspartner Stiftung Lesen mit Sitz in Mainz führt in Zusammenarbeit mit Bundes- und Landesministerien, wissenschaftlichen Einrichtungen, Stiftungen, Verbänden und Unternehmen bundesweite Programme, Kampagnen, Forschungs- und Modellprojekte durch. Die Stiftung steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.