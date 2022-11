Blaulicht : Dachstuhlbrand in Traben-Trarbach - Person tot aufgefunden

Dachstuhlbrand in Traben-Trarbach - Person tot aufgefunden

Nach einem Brand in einem Haus in Traben-Trarbach ist nach Angaben der Polizei eine Person tot aufgefunden worden.

In Traben-Trarbach ist am Samstagvormittag der Dachstuhl eines Hauses in Brand geraten, mehrere Kräfte von Feuerwehren sind vor Ort derzeit noch im Einsatz. Offenbar hatte es eine Explosion gegeben. Die Polizei Zell teilte auf TV-Nachfrage mit, dass im Haus eine Person tot aufgefunden worden sei.