Kommunalpolitik : City-Hotel und Vitelliusbad: Stadtrat Wittlich segnet Vorhaben ab

Wittlich (will) Eine Vielzahl von Einwendungen zum geplanten Bau eines City-Hotels sind bei der Stadt eingegangen. Das sagte Bürgermeister Rodenkirch in der Sitzung des Stadtrats am vergangenen Dienstag.

Apropos Größenordnung: Der geplante Bau des Hotels soll nun kleiner ausfallen als im vergangenen Jahr präsentiert. Statt sechs sollen es vier Geschosse werden. Das entspricht in etwa der Höhe des Kurfürstenhof-Komplexes. Zudem wurde der Eingang des Hotels von der Kurfürstenstraße an den Kurfürstenplatz verlegt, wie Architekt Jan Berdi in der Stadtratssitzung zeigte. Er soll sich, so der aktuelle Planungsstand, mittig am Gebäudekomplex befinden. Der Eingang zum im Gebäude angedachten Supermarkts soll sich, vom Parkplatz Kurfürstenhof aus gesehen, an der oberen rechten Ecke befinden, die dafür aufgelockert und umgestaltet wurde. „Dadurch entsteht eine ganz neue Situation am Kurfürstenhof“, sagte Berdi. Zudem wurde in den Planungen die Zufahrt für LKW und Autos, die in der Tiefgarage (zwei Geschosse mit je 70 Plätzen) neu geregelt. Statt über den Kreisel Burgstraße soll jetzt alles über die Kurfürstenstraße laufen, die Ausfahrt soll per Ampel geregelt werden. Für Fußgänger soll es eine direkte Anbindung via Parfümgässchen zur Burgstraße geben.