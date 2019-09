Straßenverkehr : Und noch eine Ampel

Irmenach/Hochscheid/Wahlenau Die Bauphase an der B 50 im Hunsrück geht in die nächste Runde. Laut LBM ist man im Zeitplan.

In 54 Tagen ist es so weit: Dann wird erstmals der Verkehr über die Hochschmoselbrücke rollen. Am 21. November wird die schnelle Verbindung von Eifel und Hunsrück eröffnet. Mit bis zu 25 000 Fahrzeugen – Lastwagen und PKW – rechnen die Experten künftig auf dieser Route. Auch wenn nicht ganz so viele Verkehrsmittel am Flughafen Hahn ankommen, eng wird es spätestens am Wederather Kreisel. Denn dort werden aus den vier Spuren – zwei in jede Richtung – nur noch zwei. Und besonders eng könnte es für die Orte werden, die aus Richtung Eifel hinter dem Kreisverkehr liegen: Kleinich, Irmenach, Hochscheid, Lötzbeuren, Hirschfeld und Wahlenau.