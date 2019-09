Weinfest : Brauneberg feiert Weinstraßenfest in der Nussbaumallee

Fotograf: Christopher Arnoldi. Foto: TV/Christopher Arnoldi

Brauneberg (red) Wieder einmal konnten Brauneberger zeigen, was sie können. Das Weinstraßenfest an der Nussbaumallee besticht durch seine einzigartige Atmosphäre direkt an der Mosel.

