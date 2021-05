Wittlich : Stadt Wittlich hat einen neuen Jugendkoordinator

Wittlich Sascha Kremer hat zum Mai seine Tätigkeit als Jugendkoordinator bei der Stadtverwaltung Wittlich aufgenommen. Bürgermeister Joachim Rodenkirch begrüßte den neuen Jugendkoordinator und wünschte ihm für seine künftigen Aufgaben viel Erfolg.

Sascha Kremer hat im Jahr 2002 erfolgreich sein Studium der Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Sozialpädagogik an der Universität Trier mit dem Abschluss Diplom-Pädagoge beendet. Zuletzt war er mehr als zehn Jahre als Internatsleiter (Fachbereichsleiter „Wohnen und Freizeit“) im Europäischen Berufsbildungswerk des DRK Landesverbandes Rheinland-Pfalz in Bitburg tätig.

Als Jugendkoordinator ist er Anlaufstelle für alle Kinder, Jugendliche und Eltern sowie für Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit sowie für die Grund- und weiterführenden Schulen. Er soll bei Bedarf Ferienangebote initiieren und insbesondere im Bereich der Ferien-vor-Ort-Projekte die Vereine und Institutionen in Kooperation begleiten. Darüber hinaus wird der neue Jugendkoordinator auch das Team im Haus der Jugend in der pädagogischen Arbeit vor Ort unterstützen.