Vortrag : Werner Sonne liest in Morbach

Werner Sonne liest in der Morbacher Energielandschaft. Foto: TV/privat

Morbach Im Rahmen der Lesung des aus Morbach stammenden ehemaligen ARD-Korrespondenten Werner Sonne in der Energielandschaft ist auch eine Ausstellung geplant. Es werden noch Exponate gesucht.

Der Verein Kunst im Gewächshaus und das Kulturzentrum Belginum haben den ehemaligen ARD-Korrespondenten Werner Sonne zum Thema „Leben mit der Bombe“ eingeladen. Er wird am Samstag, 3. September, aus seinem gleichnamigen Buch lesen, in dem er die Geschichte der Atomwaffen in Deutschland aufarbeitet. Auch in der Region ist er kein Unbekannter. Er stammt aus Morscheid-Riedenburg.

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Sie findet in der Energielandschaft Morbach statt. Dort wo bis 1995 das größte Munitionsdepot der amerikanischen Luftstreitkräfte in Europa war. Und wo vieles noch an diese Zeit erinnert. Nicht zuletzt zwei ehemalige Überlebensbunker, die heute Themenausstellungen beinhalten. Ab 17 Uhr sind Bunkerführungen möglich. Ab 19 Uhr liest Werner Sonne im dortigen Info-Zentrum. Anschließend können gern Fragen gestellt werden.

Es gibt auch eine kleine Ausstellung über das ehemalige „Muni-Lager“ in Wenigerath im Info-Zentrum. Die Mitarbeiter des Kulturzentrums haben dafür im Archiv gestöbert und Bildmaterial aus der Zeit von 1957 bis 1995 gefunden, als die heutige Energielandschaft noch ein Munitionslager war. Weiteres Bildmaterial wird gesucht. Wer hat noch das eine oder andere Foto? Oder auch ein anderes Anschauungsobjekt, das er oder sie für die Ausstellung für kurze Zeit zur Verfügung stellen würde. Infos und oder Bildmaterial kann geschickt werden an die E-Mail-Adresse kulturzentrum@morbach.de. Alle Besitzer, deren Exponate es in die Ausstellung schaffen, bekommen eine exklusive Einladung in die Veranstaltung.