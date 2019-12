Film : Ein feurig-heißer Genuss

Feuerzangenbowle. Foto: TV/Winfried Simon

Bernkastel-Kues Wer kennt sie nicht - die Feuerzangenbowle. Die Filmkomödie, in der Heinz Rühmann nochmal die Penne besucht und jede Menge lustiger Streiche spielt. Am Samstagabend lief der Film auf einer großen Leinwand auf dem Karlsbader Platz in der Bernkasteler Altstadt.

Dazu gab‘s, was denn sonst, feurig-heiße Feuerzangenbowle. Viele hundert Besucher des Weihnachtsmarktes besuchten das Open Air Winterkino. Das Foto zeigt Marlies Rillig und Marlene Baumann aus Kues, die sich frühzeitig die besten Plätze gesichert hatten.