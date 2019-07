Kirche : Eindrucksvolles Klosterfest in Springiersbach

Bengel (red) Die Sonne lacht und sieben Karmeliten ziehen zum Festgottesdienst beim Klosterfest in die Klosterkirche Springiersbach ein. Ihnen folgt Abt Ignatius Maaß OSB (Abtei St.

Matthias, Trier), der in diesem Jahr den Festgottesdienst hält. Musikalisch gestaltet wurde die Messe von der Chorgemeinschaft Bengel. Danach kamen viele Freunde des Klosters zum Mittagessen im Kapitelsaal. Noch einmal predigte Abt Ignatius in der Festandacht am Nachmittag und anschließend zog die Prozession bei strahlendem Sonnenschein durch Springiersbach, begleitet vom Musikverein Kinderbeuern. Kaffee und Kuchen durften nicht fehlen, und viele Gäste verweilten noch lange im Kapitelsaal oder am Bierstand im Garten. „Es ist alles gut verlaufen“, sagt Pater Theodor, „wir haben auch einen kleinen Gewinn zum Erhalt der Klosteranlage gemacht.“ Foto: Edith Riedle