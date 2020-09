Verwaltung : Gemeinde begrüßt neue Mitarbeiter

Morbach (red) Die Gemeindeverwaltung Morbach gratuliert drei Auszubildenden zur erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung und heißt gleichzeitig zwei neue Auszubildende willkommen.

Nach erfolgreich abgelegter Abschlussprüfung konnten Saskia Marx, Florian Rummel und Isabell Schneider in ein Arbeitsverhältnis bei der Gemeindeverwaltung Morbach übernommen werden. Saskia Marx hat den Vorbereitungsdienst für das dritte Einstiegsamt erfolgreich abgeschlossen und wurde im Sachgebiet 3.2 – Bauen und Fördern – eingesetzt. Florian Rummel absolvierte seine Ausbildung zum Forstwirt und Isabell Schneider ihre Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit. Beide konnten in ein Arbeitsverhältnis im Gemeindeforst und in der Tourist-Information übernommen werden.