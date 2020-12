Schule : Einzelgespräche für Eltern

Wittlich Über das große Interesse an den Angeboten zum Kennenlernen der Schule hat sich die Schulgemeinschaft der Wittlicher Kurfürst-Balduin-Realschule plus sehr gefreut. Leider konnten der gemeinsame Informationsabend der beiden Wittlicher Realschulen plus sowie der Schnuppernachmittag aufgrund der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens sowie der Corona-Einschränkungen nicht stattfinden.

Alternativ bietet die Schule Einzelgespräche mit einem Mitglied der Schulleitung an. Termine gibt es beim Sekretariat, Telefon 06571/95240. Demnächst wird sich die Kurfürst-Balduin-Realschule plus allen Interessierten „digital“ vorstellen, das heißt: immer mal wieder auf der Schulhomepage (www.rs-wittlich.de) vorbeischauen!