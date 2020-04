Finanzen : Finanzspritze für vier Vereine im Kreis

Bernkastel-Wittlich Sportminister Roger Lewentz hat über den Landessportbund Rheinland-Pfalz vier Sportvereinen im Landkreis Bernkastel-Wittlich einen Zuschuss aus dem Sonderprogramm des Landes zur Förderung von kleinen Baumaßnahmen der Vereine bewilligt.

So erhält der SV Longkamp einen Zuschuss in Höhe von 24 000 Euro für die energetische Sanierung des Clubheims. Für die Sanierung der Umkleideräume und Sanitäranlagen des Vereinsheims erhält der SV Zeltingen-Rachtig 18 500 Euro Zuschuss. Beim FSV Salmrohr 1921 wird die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung mit 9400 Euro gefördert. Und schließlich wird dem Tennisclub Wildbad Traben-Trarbach ein Zuschuss in Höhe von 24 000 Euro für den Neubau von zwei ganzjährig bespielbaren Tennisplätzen gewährt.