Ausstellung : Astrofotograf stellt seine Werke aus

Wittlich-Wengerohr (red) Die Fotoausstellung „Welt-Raum-Licht“ in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul in Wittlich-Wengerohr mit Bildern des Astrofotografen Klaus Scheler kann bis Donnerstag, 5. November, täglich von 9 bis 18 Uhr besucht werden.

Scheler ging in Zeltingen, Bernkastel-Kues und Trier zur Schule, hat Physik studiert und lebt in Saulheim in Rheinhessen. Bereits seit Beginn der 1980er Jahre geht er seiner Passion Astrofotografie nach. Die digitale Fototechnik macht die faszinierenden Aufnahmen möglich, die in der Ausstellung zu sehen sind.