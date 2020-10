Ausstellung : Die Dame von Schengen im Archäologiepark

Morbach-Wederath (red) Die Sonderausstellung „Die Dame von Schengen“ im Archäologiepark Belginum kann noch bis Sonntag, 1. November, besucht werden. In einer abwechslungsreichen Präsentation erfahren die Besucher viel Wissenswertes von zwei Menschen aus einem 2500 Jahre alten Gräberfeld, das 1995 bei Schengen in Luxemburg per Zufall entdeckt wurde.

