Da wegen der anhaltenden Corona Pandemie auch in diesem Jahr keine Fronleichnamsprozession in Laufeld stattfand, legte das Fronleichnamsteam Wallscheid unter der Leitung von Konni Schäfer und der großartigen Unterstützung vieler Wallscheider Bürger einen außergwöhnlichen Fronleich- namsteppich an dem Heiligenhäuschen „Auf dem Brühl“ in Wallscheid. Viele individuell gestaltete Blumenteppiche im Pizzakarton wurden zu einem großen Teppich gelegt. Kinder konnten im Vorfeld zum Thema „Fronleichnam“ Ausmalbilder ausmalen und diese wurden ebenfalls an einer Wand präsentiert. Zudem konnte sich jedes Kind am Heiligenhäuschen ein kleines fronleichnamstypisches gelb-weißes Papierfähnchen mitnehmen. Vielen Dank an Alle die mitgemacht habe! Euer Fronleichnamsteam Wallscheid Foto: TV/Anja Hausener