Blaulicht : Graffiti aufgesprüht: Zeugen gesucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag, 10.30 Uhr, und Sonntag an einer Hauswand in der Himmeroder Straße in Wittlich ein Graffiti mit silberner Farbe aufgesprüht. Es handelt sich um die Kombination „AMEN #1 Bitch“.

